Минздрав Азербайджана рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Баку

Врачи, которые занимаются пострадавшими при взрыве в кафе в Бинагадинском районе Баку, оценивают состояние раненных как крайне тяжелое.

По словам представителя ведомства Сафаи Ахмедовой, два человека погибли, еще двое госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. У пострадавших сильные ожоги. Имена погибших и пострадавших не раскрываются.

Причиной катастрофы, по предварительной версии, могла стать утечка газа пишет 360tv. На месте происшествия работают представители правоохранительных структур, выясняются обстоятельства взрыва. По предварительным данным, в результате взрыва погибли мужчина и женщина, работавшие в кафе.