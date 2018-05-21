Погибшего во время нападения боевиков на грозненской храм Архангела Михаила прихожанина похоронят на территории церкви, как пострадавшего за веру.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были убиты, сообщаеи РИА Новости.
По словам архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама, погибшего звали Артемий, он приехал из Узбекистана, искал родственников в Чечне. По его словам, родных в республике у него не было и потому организацией похорон займется церковь.
"Брат Артемий будет похоронен на территории церкви, так же как погибшие во время нападения на храм в Кизляре прихожане. Он погиб во время службы, на улице оказался случайно, возможно, вышел попить воды. Он пострадал за веру", — отметил священник.
По его словам, увидев боевиков во дворе, он начал убегать, один побежал за ним. То, что он отвлек на себя внимание, по мнению священника, позволило спасти жизни других прихожан: услышав шум и крики "Аллаху акбар", находившиеся внутри храма успели закрыть двери.
"Они пришли убить священника, его семью, прихожан. Стреляли в мою жену тоже, но она успела заскочить в столовую и спрятаться в подвале. Им было без разницы, кого убивать — мусульман или христиан. Ведь первый с кем они расправились (полицейский из Саратова, охранявший храм – ред.), был мусульманином" — отметил отец Сергий.
Дату похорон он не сообщил, отметив, что церковь занимается подготовкой церемонии.
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