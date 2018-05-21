Андриан Канду: Прилагаются значительные усилия для запуска новых бизнес-проектов

Проекты развития Республики Молдова и предложения по улучшению бизнес-среды стали темой встречи спикера Андриана Канду с руководством Сынжерейского, Фэлештского и Теленештского районов, с экономическими агентами этих трех районов; а также с резидентами Сынжерейского бизнес-инкубатора.

Встречи прошли в рамках сегодняшней рабочей поездки Андриана Канду в Сынжерейский район, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу парламента, сообщает МОЛДПРЕС.

Дискуссии касались облегчения доступа экономических агентов к европейским фондам для обеспечения экономического роста, развития инфраструктуры и сельского хозяйства; политики стимулирования деловой среды государством; социальных проектов, которые побудили бы молодежь оставаться в Республике Молдова; механизмов субсидирования сельского хозяйства. В числе проблем, названных экономическими агентами севера страны, - проблемы, связанные с орошением сельскохозяйственных земель, единым налогом в сельском хозяйстве, а также аспекты, связанные с кредитованием бизнес-среды.

«Прилагаются значительные усилия для запуска новых бизнес-проектов, чтобы граждане чувствовали себя комфортно. Самой большой проблемой с экономической точки зрения является нехватка квалифицированных специалистов. Дискуссии помогут нам определить наилучшие решения», - сказал председатель парламента.

В Сынжерей спикер посетил бизнес-инкубатор, где работают 43 резидента, открыто более 300 рабочих мест, постоянно растет оборот. Было представлено несколько историй успешного предпринимательства – в области пекарного дела, текстильного производства, стоматологии и сферы услуг.

Согласно Регламенту парламента, понедельник - это день приема граждан и поездок на места.