Как стать депутатом: в парламенте прошёл семинар для молодых людей

25 молодых людей, членов Национального совета учащихся профессионально-технического образования, приняли сегодня участие в рабочем семинаре «Как стать депутатом», который провела председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Раиса Апольски в рамках Дней парламента Республики Молдова.

Как отметили в пресс-службе законодательного форума, цель семинара - информировать и поощрять молодых людей к участию в процессе принятия решений. Молодые люди узнали, как избирают депутатов, поучились ведению дебатов и процессу принятия законопроекта, узнали много нового о ежедневной работе депутатов, сообщает МОЛДПРЕС.

Депутат Раиса Апольски рассказала о работе парламентских фракций, парламентских комиссий, пленарных заседаниях, законодательной процедуре регистрации, разработки и принятия законов, встречах депутатов с избирателями. «Рабочая неделя - это не только пленарные заседания, но и целый ряд других мероприятий. Важно, чтобы все мы, депутаты и избиратели, участвовали и выступали с предложениями, работали над тем, чтобы Республика Молдова была такой, как мы хотим», - сказала она.

В свою очередь, учащиеся высоко оценили дискуссии и мероприятия, в которых они поучаствовали, задали многочисленные вопросы о законодательных процедурах.

Семинар «Как стать депутатом» - пилотный. К концу года, по инициативе спикера Андриана Канду, по всей стране среди молодежи будет создана сеть послов парламентской демократии. Они пройдут обучение, а полученными знаниями будут делиться со своими сверстниками в своем родном городе/селе. Проект является частью инициативы Андриана Канду по стимулированию гражданской активности и поощрению участия людей в процессе принятия решений.

Национальный совет учащихся профтехобразования является представительской и консультативной структурой учащихся профессиональных школ и колледжей при Министерстве просвещения, культуры и исследований; на платформе этого совета обсуждаются достижения и проблемы, с которыми сталкивается молодежь в образовательной системе. На 2017-2018 учебный год в состав совета вошли 36 молодых людей-представителей профессиональных школ, колледжей и школ передового опыта.

В феврале с. г. члены Национального совета учащихся профессионально-технического образования посетили парламент и обсудили достижения и проблемы системы образования со спикером Андрианом Канду. В результате встречи было налажено партнерство с Колледжем изобразительных искусств им. А. Плэмэдялэ для продвижения молодых талантов с помощью организации выставок в парламенте. Первая выставка прошла ​​со 2 по 10 апреля этого года.