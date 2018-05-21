В летний период два столичных паспортных стола будут работать в расширенном режиме

Службы выдачи удостоверяющих личность документов при Агентстве госуслуг в столичных секторах Ботаника и Рышкановка с сегодняшнего дня и до 24 августа расширили рабочий график.

Сотрудники паспортных столов будут работать с понедельника по пятницу по обычному графику – с 8.00 до 17.00, предоставляя все услуги по оформлению удостоверяющих личность документов. Изменения коснулись часового обеденного перерыва: до 24 августа он будет регулироваться на основании специального графика, без паузы в работе учреждения, сообщает МОЛДПРЕС.

Такие меры предприняты для повышения эффективности работы паспортных столов в летний период.

С начала мая зарегистрировано более 27 500 заявок на оформление паспорта гражданина Республики Молдова. Если в апреле Агентство госуслуг ежедневно принимало около 2 000 заявок на оформление паспорта, то в мае количество ежедневных заявлений возросло примерно до 2 300.

В целом с начала этого года выдано около 154 тыс. паспортов.