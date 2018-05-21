В Турции 104 человека приговорили к пожизненным срокам по делу о мятеже

Суд города Измир на западе Турции приговорил 104 человек, в том числе высокопоставленных военнослужащих, к пожизненному заключению по обвинению в участии в попытке переворота в июле 2016 года.

Отмечается, что всего перед судом предстали 208 человек. Помимо 104 приговоренных к пожизненному заключению по обвинению в "нарушении конституции" и "членстве в террористической организации" оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), 21 человек приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в причастности к попытке покушения на президента Турции Тайипа Эрдогана во время мятежа, сообщает РИА Новости.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 75 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 150 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.







