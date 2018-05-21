Китай планирует отказаться от ограничений на рождаемость

Китай планирует отказаться от всех ограничений на рождаемость, что станет историческим завершением политики бесчисленных нарушений прав человека и обеспечит вторую по величине экономику мира притоком новой рабочей силы.

Государственный совет "Поднебесной" поручил исследовать вопрос о последствиях политики, направленной на снижение темпов старения населения и изменения отношения к рождаемости в масштабах всей страны, пишет РЕН ТВ.

Решение об отмене ограничений на рождаемость может быть принято в четвертом квартале 2018 — первом квартале 2019 года.

Международное сообщество неоднократно выступало с критикой политики контроля над рождаемостью в Китае. В рамках этой политики осуществлялись, в частности, взимание крупных штрафов, стерилизация и принудительные аборты. "Поднебесная" перешла к более мягкой политике "двух детей в семье" к 2015 году. Это было продиктовано ослабеванием трудоспособного населения страны.

Однако после 2015 года рождаемость в Китае снизилась на 3,5 % до 17,5 миллионов человек в год. В настоящее время население страны составляет около 13 % от населения всего мира. К 2030 году благодаря политике Си Цзиньпина в вопросах развития экономики, роста доходов и пенсионного обеспечения, улучшения здравоохранения и обмена кадрами с иностранными компаниями, эта цифра может возрасти до 60 %.

По данным за 2018 год, количество населения Китая составляет 1 430 075 000 человек.