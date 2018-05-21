Министерство образования запустило кампанию по продвижению дуального образования

Министерство просвещения, культуры и исследований сегодня запустило кампанию по информированию и продвижению дуального образования «Înveți, Muncești, Câștigi!» На мероприятии было представлено более 1500 возможностей для молодых людей, которые выберут дуальное профессионально-техническое образование.

Этот вид образования является инновационной концепцией обучения, в которую входят более 20 учреждений профтехобразования республики при участии более 70 компаний. Участники мероприятия обсудили специфику, преимущества и возможности системы дуального образования, сообщает МОЛДПРЕС.

Как отметила министр просвещения Моника Бабук, система дуального профтехобразования признана и успешно применяется в развитых европейских странах – Германии, Швейцарии, Австрии. Она подчеркнула необходимость и важность этой реформы для всего молдавского общества, отметив, что сигналы об этом поступают в последние годы от экономической среды. Так, с каждым годом растет число мест, предоставляемых экономическими агентами в рамках программ дуального обучения, много запросов поступает от иностранных инвесторов.

Национальная кампания «Înveți, Muncești, Câștigi!» нацелена на продвижение системы дуального образования и информирование общества о ее возможностях. Мероприятия, посвященные дуальному образованию, начиная с сегодняшнего дня будут проводиться в течение всего лета.