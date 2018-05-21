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Министерство образования запустило кампанию по продвижению дуального образования
// фото: moldpres
18:26, 21 May 2018
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Министерство просвещения, культуры и исследований сегодня запустило кампанию по информированию и продвижению дуального образования «Înveți, Muncești, Câștigi!» На мероприятии было представлено более 1500 возможностей для молодых людей, которые выберут дуальное профессионально-техническое образование.

Этот вид образования является инновационной концепцией обучения, в которую входят  более 20 учреждений профтехобразования республики при участии более 70 компаний. Участники мероприятия обсудили специфику, преимущества и возможности системы дуального образования, сообщает МОЛДПРЕС.

Как отметила министр просвещения Моника Бабук, система дуального профтехобразования признана и успешно применяется в развитых европейских странах – Германии, Швейцарии, Австрии.  Она подчеркнула необходимость и важность этой реформы для всего молдавского общества, отметив, что сигналы об этом поступают в последние годы от экономической среды. Так, с каждым годом растет число мест, предоставляемых экономическими агентами в рамках программ дуального обучения, много запросов поступает от иностранных инвесторов.

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Национальная кампания «Înveți, Muncești, Câștigi!» нацелена на продвижение системы дуального  образования и информирование общества о ее возможностях.  Мероприятия, посвященные дуальному образованию, начиная с сегодняшнего дня будут проводиться в течение всего лета.




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