Турецкая лира обновила рекордный минимум к доллару

Курс турецкой лиры к доллару США в понедельник, 21 мая, упал до исторического минимума, достигнув 4,55 лиры за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Последнее падение курса турецкой национальной валюты эксперты связывают с укреплением доллара на фоне заявления главы Минфина США Стивена Мнучина, который подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем. Министр также отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли.

За последние два месяца турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро.

С начала года она обесценилась по отношению к этим валютам на 16,5%. Эксперты связывали это с эскалацией геополитических рисков в соседней Сирии, высоким уровнем инфляции и дефицита платежного баланса Турции, передает korrespondent.net.