Француз получил в Украине шесть лет тюрьмы за подготовку теракта

Гражданина Франции Грегуара Муто в Украине суд признал виновным в подготовке террористического акта и попытке контрабанды оружия. Его приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет, сообщает Громадське.

Грегуара Муто задержали 21 мая 2016 на украино-польской границе за рулем автомобиля с оружием. Сотрудники СБУ нашли в багажнике пять автоматов Калашникова, более пяти тысяч патронов, два РПГ (ручной противотанковый гранатомет - ред.), 125 килограммов тротила и 100 электродетонаторов, передает korrespondent.net..

Все это, по словам главы украинской спецслужбы Василия Грицака, он планировал применить для подрыва мусульманской мечети, еврейской синагоги, мостов, дорог и даже офиса налоговой во Франции во время чемпионата Европы по футболу.

Ни прокуратура, ни защита пока не комментируют, будут ли они обжаловать приговор суда.