Если Иран не изменит свой политический курс, США введут в его отношении "самые сильные санкции в истории". Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает AP.
Помпео призвал к созданию новой ядерной сделки с Ираном после того, как президент Дональд Трамп вышел из пакта 2015 года. Глава Госдепа говорит, что администрация Трампа предпочитает заключить договор, который будет ратифицирован Конгрессом.
Помпео составил список из 12-ти "основных требований" к Ирану, в котором говорится о том, что Тегеран должен прекратить обогащение урана и обработку плутония. Кроме того, Иран должен "обеспечить безоговорочный доступ ко всем ядерным объектам на всей территории страны".
Помпео заявил, что Иран также должен "освободить всех граждан США", прекратить поддержку повстанцев-хуситов в Йемене, "вывести все войска из Сирии" и прекратить угрожать Израилю, передает korrespondent.net.
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