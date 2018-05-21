США пригрозили Ирану самыми масштабными санкциями в истории

Если Иран не изменит свой политический курс, США введут в его отношении "самые сильные санкции в истории". Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает AP.

Помпео призвал к созданию новой ядерной сделки с Ираном после того, как президент Дональд Трамп вышел из пакта 2015 года. Глава Госдепа говорит, что администрация Трампа предпочитает заключить договор, который будет ратифицирован Конгрессом.

Помпео составил список из 12-ти "основных требований" к Ирану, в котором говорится о том, что Тегеран должен прекратить обогащение урана и обработку плутония. Кроме того, Иран должен "обеспечить безоговорочный доступ ко всем ядерным объектам на всей территории страны".

Помпео заявил, что Иран также должен "освободить всех граждан США", прекратить поддержку повстанцев-хуситов в Йемене, "вывести все войска из Сирии" и прекратить угрожать Израилю, передает korrespondent.net.