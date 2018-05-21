Подробности дела об убийстве девушки, расчленённое тело которой нашли в Гратиештах

Прокуроры будут требовать ареста на имя 32-летнего мужчины, который был задержан по подозрению в убийстве 20-летней девушки из Крикова.

Обезглавленное и расчленённое тело несчастной нашли в сумке, выброшенной на берегу озера в Гратиештах вчера. Впоследствии в озере, на глубине 10 метров, была найдена и голова жертвы.

Подозреваемый - приятель девушки из Крикова - был задержан спецназовцами "Фулджер" вечером того же дня. Было открыто уголовное дело, убийце грозит пожизненный срок.

Девушка ушла из дома 12 мая и с тех пор никто ничего не знал о ней. Родственники обратились в полицию.