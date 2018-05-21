"Вечный холостяк" Хью Грант все-таки женится

Британский актер Хью Грант объявил, что готовится к своей первой свадьбе. 57-летний артист женится на телепродюсере из Швеции Анне Эберштейн.

Грант и Эберштейн вместе уже много лет. В 2012 года будущая супруга родила Гранту сына, а в 2015 - дочь. У пары есть и еще один ребенок, рожденный уже в 2018 году, но его пол и имя журналистам неизвестны, передает ВВС.

В общей сложности детей у Гранта пятеро. Еще двоих - мальчика Феликса и девочку Табиту - родила его бывшая партнерша Тинглан Хон.

Грант, которого нередко называли одним из самых завидных женихов Голливуда, снискал себе репутацию закоренелого холостяка. 57-летний актер отличается от большинства своих собратьев по цеху тем, что ни разу не был женат.

Однако за плечами у Гранта-холостяка несколько громких романов. Он встречался с актрисами Сандрой Буллок и Дрю Бэрримор, а также кинопродюсером Джемаймой Хан, ныне женой известного пакистанского спортсмена и лидера партии "Техрик-е-Инсаф" Имрана Хана.