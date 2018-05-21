Мэрия объявила об изменениях в маршрутах некоторых микроавтобусов и автобусов

С сегодняшнего дня, 21 мая, был изменен маршрут следования двух автобусов, а с 1 июня изменится и маршрут двух микроавтобусов

Автобус №. 47 расширяет маршрут в пределах коммуны Чореску. Автобусы будут курсировать с ул. Александру чел Бун на ул. Негруци, до ул. Басистый.



Автобусы №. 48 Кишинев-Криулень будут проезжать и через коммуну Чореску, и будут курсировать по ул. Александру чел Бун, ул. Негруци. Обратно по тому же маршруту, передает IPN.



С 1 июня микроавтобусы №. 113 будут курсировать с ул. Буребиста на ул. Индепенденцей, пр. Куза-Водэ, ул. Гренобля и Друмул Бэчоюлуй. Обратно будут иметь тот же маршрут. Микроавтобусы №. 137 будут курсировать с ул. Измаил на ул. Авраам Янку, ул. Тигина и ул. Бэлэбэнеску. Обратно по тому же маршруту.