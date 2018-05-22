В Колумбии более 25 тысяч человек эвакуировали из-за угрозы затопления

Более 25 тысяч человек эвакуированы в Колумбии из-за риска затопления в результате роста уровня воды в реке Каука, которая будет питать крупнейшую строящуюся гидроэлектростанцию страны "Итуанго".

Ранее в мае из-за выхода из берегов реки Каука были эвакуированы не менее 600 человек, сообщает РИА Новости.

По данным издания, эвакуация последовала после того, как в понедельник утром был объявлен красный уровень тревоги в связи с закупоркой одного из туннелей строящейся ГЭС.

В общей сложности эвакуация затронула 25234 человека, они были размещены в 14 временных убежищах.

"Итуанго" мощностью 2,4 тысячи мегаватт должна быть введена в строй в этом году.







