Национальное бюро статистики: объём сборов за страхование здоровья вырос на 25%

На 25% вырос объём сборов за страхование здоровья в первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 2017. Ещё на 15% увеличились взносы за страхование жизни. Таковы данные Национального бюро статистики.

Объем сборов за страхование здоровья составил 18 миллионов леев. Между тем, выплаты достигли почти пяти с половиной миллионов. До 24 миллионов леев выросли взносы за страхование жизни, а компенсации составили три с половиной миллиона леев.

Объем сборов за страхование от стихийных бедствий достиг 33 миллионов, зарегистрировав рост в 38%. До 65 миллионов леев увеличились взносы за страхование автомобилей.

Между тем, пять страховых компаний в первом квартале этого года зарегистрировали потери на 17 с лишним миллионов леев.