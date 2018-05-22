Андриан Канду: Молдавские судьи пройдут тест на профпригодность

Молдавские судьи пройдут тест на профпригодность, чтобы повторно получить лицензию на работу. Об этом спикер Андриан Канду заявил в рамках встречи с предпринимателями и чиновниками на севере страны.

По его словам, иногда рассмотрение дел в суде слишком затягивается. Подтверждают это и бизнесмены. Судебный процесс предпринимателя Сергея Марандюка из Сынжерей длится уже три года.



"Наши судебные процессы бесконечны. Они могут длится три, четыре, пять, десять лет. Езжу в кишиневский суд как на работу. Установите рамки, чтобы дело в суде рассматривалось три месяца", - сказал предприниматель Сергей Марандюк.



Канду признался, что сам уже четыре года является участником судебного процесса, и недоволен профессионализмом судей. В то же время он удивился, что некоторые судебные споры доходят до высших инстанций. Он сослался на случай, когда немецкая компания подала в суд на один из местных магазинов, в котором продавали контрафактные товары их бренда.



"Даже бутик на центральном рынке может выиграть процесс против немецкой компании? Дойти до Апелляционной палаты и Высшей судебной палаты, чтобы судебный спор выиграл магазин на центральном рынке Кишинева?", - удивился председатель парламента Андриан Канду.



В сложившейся ситуации, спикер предложил, чтобы судьи проходили тест на профпригодность.



"В ближайшее время мы предложим решения. Начнем с создания комиссии по неподкупности и профессиональной комиссии, и начнем выдавать лицензии заново", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

