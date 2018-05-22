Молдавские лицеисты начали подготовку к БАКу

У двенадцатиклассников началась горячая пора - до экзаменов на степень бакалавра остается меньше месяца.

Без пяти минут выпускники сидят за книжками и ходят на консультации. К экзамену по иностранному языку готовятся в библиотеке лицея. Ученики проверяют друг друга по сборникам тестов.



Экзамены на степень бакалавра в этом году сдают 18 776 учеников. Начнется сессия 5 июня, завершится 22-го.







