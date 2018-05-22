Число погибших при взрыве в кафе в Баку возросло до трех

Число погибших в результате взрыва в кафе в Баку возросло до трех, состояние одной пострадавшей остается тяжелым.

Накануне местные СМИ сообщили о взрыве в кафе в Баку. По их данным, инцидент произошел в Бинагадинском районе, в кафе, расположенном на рынке по продаже автомобильных запчастей возле торгового центра.

В Минздраве уточнили, что во время взрыва погибли два человека, двое были госпитализированы с ожогами. В МЧС Азербайджана сообщили, что причиной гибели людей в кафе стал взрыв баллона с пропаном, пишет РИА Новости.

"Один из пострадавших скончался", — сообщила сотрудница пресс-службы Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова.