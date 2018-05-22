Воронин о досрочных выборах: "Кто бы их не выиграл, он все равно ничего не успеет сделать"

Досрочные выборы мэров муниципиев Кишинев и Бельцы проводились с нарушением законодательства. Кто бы их не выиграл, он все равно ничего не успеет сделать за короткий срок, и у избирателей ничего не изменится, считает лидер коммунистов Владимир Воронин. Об этом сообщается в пресс-релизе ПКРМ.

Говоря о досрочных выборах главы муниципиев Кишинев и Бельцы, он отметил, что, по тому как проходила предвыборная кампания, коммунисты еще больше убедились, что были правы, когда решили не участвовать в новых местных выборах.

«Эти выборы проводятся с нарушением законодательства. Закон о местных публичных органах власти оговаривает, что примар избирается на 4 года. В законе не написано, что все примары должны избираться оптом, сразу, одновременно. Такого нет в законе. Поэтому если избирается примар сегодня, значит с сегодняшнего дня отсчитывается 4 года», — сказал Воронин.

Он обратил внимание на то, что кто бы ни победил на выборах, он все равно не успеет ничего сделать за 10 месяцев, не сможет выполнить ни один пункт из своих обещаний.

«Слушайте, столько действительно шума, тарарама, и через 10 месяцев опять повторные выборы. Тогда почему эти нужно было сегодня делать. Почему примар, которого изберут, не будет работать 4 года. Именно по этой причине мы не участвовали в этих выборах. Он ничего не сделает», — задался вопросом лидер ПКРМ.

Воронин также выразил недовольство тем, что в выборах мэра участвовал румынский депутат Константин Кодряну.

«Приехал на выборы депутат румынского парламента. Они решили, если не захватывать Молдову, так как захватывали румыны вместе с Антонеску в 1941 году, то давайте мы ее оккупируем через кандидатов в мэры Кишинева из Румынии», — отметил Владимир Воронин.

Напомним, во втором туре выборов мэра Кишинева встретятся кандидат ПСРМ Ион Чебан и кандидат ППДП Андрей Нэстасе.