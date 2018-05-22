В Псковской области экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет, есть пострадавшие

Шесть детей пострадали при съезде экскурсионного автобуса в кювет в Псковской области.

На федеральной автодороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков съехал в кювет экскурсионный автобус, в котором находились 29 человек, в том числе 26 детей, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что медики сейчас осматривают на месте ДТП шестерых детей. Авария произошла вблизи населенного пункта Цапелька. К месту происшествия направлен резервный автобус.