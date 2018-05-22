Явка избирателей на выборах столичного мэра была ниже, чем в 2015 году

На выборах столичного мэра зарегистрирована низкая явка избирателей. По данным избирательного совета Кишинева, участвовали в голосовании почти 226 тысяч граждан, что на 12 процентных пунктов меньше, чем в 2015-ом.

Наибольшая активность была на Рышкановке и в секторе Центр. "На Ботанике - 36,57%, на Буюканах - 35,84%, в секторе Центр - 37,67, на Чеканах - 35,08%, на Рышкановке - 37,78%", - сказала представитель ОИС Кишинева Инна Бабин. Самая низкая явка была в пригородах и составила в среднем немногим больше 30%. Самыми активными были избиратели в возрасте 56-70 лет - почти 75 тысяч. На втором месте - почти 58 тысяч граждан от 26-ти до 40 лет и примерно столько же от 41-ого до 55. Молодых людей до 25-ти лет, отдавших свои голоса за кандидатов в мэры столицы было меньше всего - лишь 14 с половиной тысяч.

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