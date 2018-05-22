В Индонезии вулкан Мерапи выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра

Вулкан Мерапи на индонезийском острове Ява во вторник утром выбросил пепел на высоту 3,5 тысячи метров, проводится эвакуация населения.

Ранее сообщалось, что вулкан Мерапи, находящийся в 30 километрах от города Джокьякарта и в более чем 520 километрах от столицы Индонезии Джакарты на острове Ява 11 мая выбросил пепел на высоту 5,5 километра.

Как сообщил Нугрохо, в связи с активностью вулкана местное агентство вулканологии повысило уровень опасности до второго, сообщает РИА Новости.

"Любые восхождения, кроме тех, которые осуществляются в исследовательских целях, запрещены в радиусе 3 километров от кратера", — сообщил он агентству.

Всего, начиная с понедельника, были зафиксированы четыре извержения вулкана, последнее было зарегистрировано во вторник в 01.47 по местному времени (21.47 понедельника мск). Извержение вызвало пепельный дождь, который прошел в округах Слеман и Клатен.

"С прошлой ночи была проведена эвакуация людей. Число эвакуированных продолжает расти", — сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий. По данным агентства, на данный момент речь идет о 660 эвакуированных.

Мерапи — самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие — около двух раз в год.