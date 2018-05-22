В преддверии ежегодной конференции Apple Siri "проболталась" о грядущих обновлениях

В преддверии ежегодной конференции Apple для разработчиков — WWDC — компания выбрала оригинальный способ подогреть интерес к грядущим анонсам. Если верить сообщениям в профильных блогах, голосовой ассистент в ответ на просьбу рассказать о WWDC делится интересными деталями.

Журналисты издания Cult of Mac подтвердили ранее появившуюся в Apple Post информацию: в ответ на фразу "Эй, Siri, расскажи мне о WWDC" помощница на iPad отвечает: "Ля-ля-ля, Siri получит совершенно новый голос".

Если повторить просьбу, последует другой ответ: "У меня будет сверкающий новый дом! То есть не сверкающий, скорее матовый с сеточкой".

Суд по всему, речь идет о новой модели смарт-колонки HomePod, выполненной из матового пластика с динамиками, прикрытыми сетчатым материалом. Продажи первой версии, судя по некоторым сообщениям, не оправдали надежд.

Правда, редакции Вести.Hi-tech повторить эксперимент не удалось — после переключения Siri на английский ассистент в ответ на просьбу рассказать о WWDC предлагает проследовать на сайт конференции.

Apple уже не первый год критикуют за то, что Siri отстает по возможностям и "уму" от главных конкурентов — Amazon Alexa и Google Assistant. Судя по всему, в компании критику услышали и приняли меры — в апреле стало известно, что на работу в Apple перейдет глава ИИ-разработок Google, причем работать он будет как раз над совершенствованием Siri.

Ежегодная WWDC в этом году пройдет 4 июня. Обычно Apple использует эту конференцию как площадку для анонсов самых интересных особенностей будущих версий iOS, macOS и других своих операционных систем. Не исключено и появление "железных" новинок — например, анонс новых "маков" или более доступного, чем топовые модели, "iPhone SE2".