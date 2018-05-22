Британские учёные: стерильность опасна для детей

Иммунная система детей, которые посещали ясли и часто проводили время со сверстниками, лучше противостоит острому раку крови.

Учёные Института онкологических исследований в Лондоне выяснили, что отсутствие стерильности помогает уменьшить шансы развития у детей рака крови, сообщает life.

В исследованиях делается вывод о том, что болезнь вызвана двухэтапным процессом генетической мутации и заражения инфекцией, что означает, что её можно предотвратить с помощью процедур для стимуляции иммунной системы в младенчестве.

— Проблема не в инфекции, а в её отсутствии, — говорит профессор Мел Грейвс.

Иммунная система детей, которые посещали ясли и часто проводили время со сверстниками, лучше противостоит острому лимфобластному лейкозу (раку крови), а также диабету типа I, другим аутоиммунным заболеваниям и аллергиям, чем детей, изолированных в "стерильных" условиях.

Свои теории учёные проверили на лабораторных мышах — грызуны, генетически предрасположенные к лейкозу и выращенные в стерильных условиях, болели недугом чаще, чем их выросшие в обычной обстановке собратья.

Руководитель исследования Грейвс называет это "парадоксом прогресса", ведь лейкоз чаще встречается в относительно богатых обществах, в которых дети меньше подвержены разным заболеваниям и их иммунная система не получает должной "тренировки".