В Кишинёве задержали 29-летнего мужчину за подделку документов

29-летнего жителя столицы задержали за подделку документов. Он продавал фальшивые болгарские удостоверения личности и водительские права. Стоимость варьировалась от 400 до 500 евро. Взяли мужчину с поличным, на встрече с офицером под прикрытием.

По данным полиции, задержанный является членом преступной группировки, которая специализируется на подделке документов. В деле фигурируют ещё пять человек. При обысках в домах подозреваемых нашли фальшивые удостоверения личности, паспорта, водительские права и доверенности от болгарских властей.

Обнаружили также черновые записи, компьютеры, телефоны и деньги от продажи документов. Теперь мужчине грозит до 47 тысяч леев штрафа или до пяти лет тюрьмы.