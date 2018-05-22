Расстрелявший учеников в техасской школе избежит смертной казни

Несовершеннолетний Димитриос Пагуртис, расстрелявший в техасском Санта-Фе восемь учеников школы и двоих учителей, вероятнее всего, сядет в тюрьму пожизненно, причём с правом на досрочное освобождение, и избежит смертной казни.

В 2005 году в США вышло постановление Верховного суда страны, которое запретило смертную казнь для несовершеннолетних правонарушителей, сообщает life.

— Если он будет признан виновным, то существует один единственный вариант. Из-за его возраста это будет пожизненное заключение с правом досрочного освобождения. Так работает система, — утверждает адвокат.

Напомним, школьник Пагуртис устроил стрельбу в учебном заведении 18 мая. Он убил 10 человек и ранил ещё больше десятка, в том числе офицера полиции.