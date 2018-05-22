В Молдове пройдёт международный фестиваль воздушных шаров

В Молдове с 25 по 27 мая состоится международный фестиваль воздушных шаров "Aerobis Ballon Fiesta — 2018".

Мероприятие будет проходить в Старом Оргееве и селе Иванча. В фестивале примут участие профессионалы в сфере европейского баллунинга из Румынии, Украины, Венгрии, России, Чехии, Голландии, Бельгии и Литвы.

Фестиваль воздушных шаров начали проводить в Молдове с 2012 года.