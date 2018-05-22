Реформа разрешительных документов привела к экономии 12 миллионов долларов

Реформа разрешительных документов, которую правительство продвигало в течение прошлого года, дала значительные результаты.

Согласно оценке экспертов Международной финансовой корпорации, экономия за счет затрат бизнес-среды в результате сокращения числа разрешительных актов и оптимизации получения и выдачи оставшихся документов, составляет 12 млн. долларов США в год, сообщает МОЛДПРЕС.

До реформы представители бизнеса тратили слишком много, чтобы получить около 416 разрешительных документов. Сегодня список разрешительных актов, утвержденный парламентом, содержит только 152 разрешительных акта и делится на три компонента: лицензии, разрешения и сертификаты. Кроме того, был утвержден ряд новых принципов, которые ограничивают возможности злоупотребления со стороны органов, выдающих разрешительные акты, и исключают право властей отклонять без каких-либо оснований заявку экономического на получение разрешительного документа. В то же время, были введены дополнительные санкции для должностных лиц, допускающих злоупотребления при исполнении своих обязанностей.

Экономия в размере 12 миллионов долларов США объясняется сокращением числа и порядка выдачи разрешительных актов. После введения национального единого окна (т. е. дистанционного запроса в одном пункте всех разрешительных документов, необходимых экономическому агенту), затраты бизнес-среды сократятся еще больше.

Реформа была запущена при поддержке Экономического совета при премьер-министре Республики Молдова, и была разработана Министерством экономики и инфраструктуры при поддержке экспертов Международной финансовой корпорации Группы Всемирного банка.