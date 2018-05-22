Опубликованы первые официальные свадебные фото принца Гарри и Меган Маркл

Кенсингтонский дворец обнародовал три первые официальные свадебные фотографии шестого по очереди наследника британского трона принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл, венчание которых состоялось в минувшую субботу. Автором снимков стал фотограф Алекси Любомирски, известный своими работами для журналов Vogue и Harper’s Bazaar.

Одна фотография - черно-белая. На снимке принц Гарри в военной форме обнимает Меган, держащую в руках свадебный букет. Невеста предстает в свадебном наряде - платье от британского дизайнера Клэр Уэйт Келлер и платиновой тиаре с бриллиантами, которая ранее принадлежала прабабушке Гарри, королеве Марии (1867 - 1953), пишет ТАСС.

На следующем снимке герцог и герцогиня Сассекские сидят в дворцовом зале в окружении группы детей - десяти пажей и подружек невесты. Среди них находятся племянники жениха - принц Джордж и принцесса Шарлотта, которые в очереди престолонаследия опережают Гарри.

На еще одной фотографии к жениху, невесте и всем пажам и подружкам присоединились члены королевской семьи Виндзоров. По правую руку от Гарри сидят его бабушка и дедушка - 92-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп, который 10 июня должен будет отпраздновать свой 97-й день рождения. За ними стоят наследник трона и отец жениха принц Уэльский Чарльз и мачеха Гарри герцогиня Корнуоллская Камилла.









