В Крыму пьяный полицейский насмерть сбил женщину с годовалым ребёнком

21 мая, старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, двигаясь на своем "Мерседесе" от поселка Гаспра, неоднократно выезжал на встречную полосу, что и привело к смертельной аварии с участием трех автомобилей. Сперва полицейский врезался в Kia, а затем в ВАЗ.

В результате аварии женщина, сидевшая за рулем корейского автомобиля, погибла. Умер и ее годовалый малыш. Еще один пассажир из KIA, а также 8-летний ребенок из машины ВАЗ, попали в реанимацию с тяжелыми травмами, сообщает ВЕСТИ.Ru.

Виновник аварии был задержан: оказалось, что инспектор управлял своим автомобилем в нетрезвом состоянии. В отношении него возбуждено уголовное дело.