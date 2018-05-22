В Китае 18 человек задержали за незаконный выброс опасного мусора

Полиция городского округа Синтай северной китайской провинции Хэбэй задержала 18 человек за несанкционированный выброс опасного для экологии мусора.

Полиция округа получила сообщение о том, что подозрительный мусор неизвестного происхождения был обнаружен в уезде Люцунь, кто его выбросил, также было неизвестно. По прибытию на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 200 бочек для нефтепродуктов с вязким чёрным веществом внутри, от которого исходил резкий запах, сообщает РИА Новости.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что мусор был перевезён из округа Цзоупин провинции Шаньдун, при этом стоимость перевозки составляла около 1200 юаней за машину (порядка 190 долларов). Опасный мусор был сброшен в уезде Люцунь и привёл к серьёзному загрязнению и ущербу для экологии, при этом пока не уточняется, о каком веществе идёт речь.

Дальнейшее расследование показало, что в уезде выбрасывали мусор также из других провинций страны. Задержанные признались полиции, что платили довольно высокую цену за перевозку мусора, лишь бы избавиться от него, без разницы, где он будет сброшен.

Расследование продолжается, сотрудники правоохранительных органов разыскивают других фигурантов дела.