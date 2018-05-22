Белая поганка стала принчиной массового отравления грибами в Иране

Причиной отравления более тысячи человек в Иране стала белая поганка. Об этом сообщил информационный центр Организации по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов при иранском министерстве здравоохранения.

"На основании выявленных симптомов установлено, что причиной отравлений наших сограждан стали разновидности мухомора вонючего, который внешне напоминает съедобные виды грибов и растет в тех же местах", - сообщает ведомства.

Информация о массовом отравлении людей появилась в иранских СМИ несколько дней назад. Больше всего пострадавших на западе страны - в провинциях Керманшах, Курдистан, Лурестан, Зенджан и Хамадан. В результате инцидента пятнадцать человек скончались, еще более тысячи были госпитализированы с симптомами сильного пищевого отравления, пишет rg.ru.