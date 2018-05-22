В столичном парке "Ла Извор" полиция обнаружила труп женщины

Труп женщины нашли минувшим вечером в столичном парке "Ла извор". Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

По предварительной информации, женщина покончила с собой. Она оставила прощальную записку, в которой попросила прощения у родственников.

Известно, что погибшая проживала в Кишинёве с матерью. Ведётся следствие.