Дело полицейских из Страшен, подозреваемых в коррупции, передали в суд

Дело троих полицейских из Страшен, которых подозревают в коррупции, передали в суд.

По данным прокуроров, двое следователей и участковый вымогали тысячу евро у мужчины, проходящего по делу о хулиганстве.

В обмен на деньги они прекратили уголовное преследование в его отношении. Обвиняемые вину признали и сотрудничают со следствием.

Теперь им грозит до 300 тысяч леев штрафа или до семи лет тюрьмы.