Победа Демократической партии Молдовы в четырех из пяти сел, где в воскресенье состоялись новые выборы мэров, показывает, что у партии есть сильные кандидаты, а также сильные территориальные организации. С такой оценкой выступил вице-председатель ДПМ, глава предвыборного штаба партии Владимир Чеботарь после еженедельного заседания политформирования.
Чеботарь отметил, что эти выборы стали проверкой перед парламентскими выборами, которая позволила проверить потенциал и качество кандидатов.
«Кандидаты ДПМ победили своих оппонентов из Партии социалистов, а также одного кандидата от Партии Платформа DA в первом туре. Мы хотели бы поблагодарить всех избирателей, которые приняли участие в выборах в воскресенье, и проголосовали за кандидатов на пост мэра. Мы также поздравляем наших коллег, которые стали мэрами. Это важный показатель для Демократической партии, мы предоставим им всю необходимую политическую поддержку, чтобы они имели возможность выполнить свои обязательства перед гражданами», - сказал Владимир Чеботарь.
Глава предвыборного штаба ДПМ также прокомментировал выборы в Бельцах и Кишиневе, где у партии не было кандидатов.
«В Бельцах выборы были выиграны с первого тура, и мы надеемся, что теперь будет положен конец нестабильности в мэрии, создавшее так много проблем для местных жителей в последнее время. Что касается мэрии Кишинева, как и ожидалось, здесь будет второй тур», - сказал вице- председатель ДПМ.
Он также отметил нарушения, зафиксированные в предвыборной кампании в столице. «Закон был практически растоптан на выборах в Кишиневе, и мы считаем, что избирательные учреждения должны тщательно проанализировать, что произошло в этой кампании. Гражданское общество сообщило о многих нарушениях, некоторые из них получили наказание, но многие - нет. Также, согласно Promo-LEX, много нарушений было и в день голосования, особенно в Кишиневе. О многих из них также сообщили оппозиционные партии, но они забыли о них после того, как их устроили результаты», - отметил Владимир Чеботарь.
По его словам, необходимо провести анализ, извлечь уроки из этой ситуации, а учреждения должны вести себя более жестко в правильном применении закона.
Что касается второго тура выборов в столице, вице-председатель ДПМ сказал, что партия сделает все возможное, чтобы мобилизовать людей для голосования.
«У ДПМ не было фаворитов на выборах в Кишиневе и Бельцах. Партия предоставила избирателям и своим партийным активистам право самостоятельно решать за кого голосовать. Что касается второго тура в Кишиневе, у нас есть решение, но мы не будем публично его оглашать, потому что не хотим, чтобы другие развратили послание к нашему партийному активу, как это бывает очень часто. Мы надеемся, что во втором туре будет лучшая явка, что предаст новому мэру еще большей легитимности и поддержки, а не только одной трети избирателей», - сказал Влад Чеботарь, читать далее https://www.kp.md/daily/26832/3872316/
Комментарии
- Валерий Демидецкий дал свою оценку действиям ДПМ в поддержку Нэстасе
- Явка избирателей на выборах столичного мэра была ниже, чем в 2015 году
- Воронин о досрочных выборах: "Кто бы их не выиграл, он все равно ничего не успеет сделать"
- Валерий Мунтяну просит своих сторонников поддержать Андрея Нэстасе во втором туре выборов
- Сильвия Раду подала в мэрию заявление об отставке
- ДПМ выиграла в 4 из 5 сельских мэрий, в которых в воскресенье прошли местные выборы
- Андрей Нэстасе и Ион Чебан прокомментировали результаты выборов
- Кандидат от ПСРМ на пост мэра Бельц удивлен низкой явкой на избирательных участках
- Второму туру быть: предварительные итоги выборов мэра Кишинева
- Ион Чебан о выборах в столице: Мы не обнаружили серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования
- Пешеходная зона в парке "Валя Морилор" превратилась в проезжую часть. ВИДЕО
- Полицейские спасли мужчину от преследовавшей его свиньи
- На острове Фернанду-ди-Норонья в Бразилии появился первый за 12 лет младенец
- Валерий Демидецкий дал свою оценку действиям ДПМ в поддержку Нэстасе
- Подросток сжег отчий дом за отказ срочно купить ему новый телефон
- Сильный пожар в Страшенах: загорелся склад и тракторный парк. ФОТО. ВИДЕО
- Подробности дела об убийстве девушки, расчленённое тело которой нашли в Гратиештах
- Мэрия объявила об изменениях в маршрутах некоторых микроавтобусов и автобусов
- От туристки до герцогини: юная Меган Маркл на экскурсии у Букингемского дворца. ФОТО
- "Частичка королевской истории": подарки со свадьбы принца Гарри и Меган продают в интернете
- Усатый не будет участвовать в парламентских выборах, независимо от результата досрочных выборов мэра в Бельцах
- В Индийском океане обнаружили десятки новых существ. ФОТО
- Второму туру быть: предварительные итоги выборов мэра Кишинева
- У бездомной обнаружили более 100 тысяч долларов в банке после её смерти
- Отец прыгнул с парашютом из самолёта, где остался и погиб его малолетний сын
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
|Banca Nationala a Moldovei