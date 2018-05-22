Блогер-миллионер получил молотком за таран нескольких машин своим гелендвагеном

Звезда социальных сетей Lord Aleem попал в скандальную историю, которая лишила его автомобиля и привела в больницу.

Полиция задержала британского блогера Алима Икбала, более известного как Lord Aleem, после того как он на своём автомобиле класса "Люкс" Mercedes G-Class (Geländewagen) протаранил другие машины, сообщает life.

За пару часов до аварии блогер опубликовал фото на своей страничке в "Инстаграме", где написал, что едет на интервью на радиостанцию Би-би-си.

Mercedes звезды сайта YouTube врезался в несколько припаркованных автомобилей в Бирмингеме. После аварии произошла драка между блогером и владельцами повреждённых машин. Сообщается, что Lord Aleem получил травму в результате удара молотком.

Прибывшие на место происшествия полицейские забрали автомобиль Алима, а самого его отправили в больницу.

Блог 23-летнего миллионера имеет более 300 тысяч подписчиков на YouTube и более полумиллиона в "Инстаграме". Он приобрёл популярность благодаря демонстрации своей роскошной жизни. Сообщается, что отец Алима работает в крупной автомобильной компании, что позволяет ему иметь доступ к дорогим машинам.