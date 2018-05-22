Подросток сжег отчий дом за отказ срочно купить ему новый телефон

В Индонезии 16-летний подросток сжег дом родителей за то, что они отказались срочно приобрести ему новый телефон.

Инцидент произошел в районе Джамбон округа Понорого в провинции Восточная Ява. По словам местного шерифа Джоко Винарто (Djoko Winarto), юноша разозлился на то, что его отец, 50-летний фермер, не смог немедленно купить ему новый гаджет. Мужчина сказал, что подарит ребенку телефон на религиозный праздник Ураза-байрам, который будет отмечаться в Индонезии 15 июня, сообщает lenta.ru.

Однако юноша решил, что не хочет так долго ждать, в знак протеста принес дрова на кухню и поджег их. В результате пожара никто не пострадал, однако дом сгорел дотла. Полиция оценила убытки семьи в 75 миллионов индонезийских рупий.

Винарто утверждает, что подросток уже однажды угрожал убить своих родителей, когда они отказывались купить ему мотоцикл. Также юноша не раз ввязывался в скандалы с местными жителями из-за своего безрассудного стиля вождения.