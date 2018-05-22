На острове Фернанду-ди-Норонья в Бразилии появился первый за 12 лет младенец

На бразильском острове Фернанду-ди-Норонья, где роды запрещены законом, появился на свет первый за 12 лет младенец. Как сообщает информационный портал O Globo, его мать не знала, что беременна.

Младенец родился еще 19 мая у 22-летней девушки, пожелавшей скрыть свое имя от прессы. Бразильянка призналась, что «ошарашена» произошедшим, так как делала тесты на беременность, и они давали отрицательный результат. «В пятницу вечером у меня заболел живот, я пошла в ванную и увидела, что что-то спускается у меня между ног», — рассказала она. Девушка позвала своего молодого человека, и он помог ей перерезать пуповину новорожденной девочки, сообщает lenta.ru.

Младенец был доставлен в ближайшую больницу, подтвердившую журналистам факт его рождения. Местные жители решили отпраздновать это событие, пожертвовав молодой матери детскую одежду.

На острове Фернанду-ди-Норонья, расположенном в 350 километрах от материка, живет около трех тысяч человек, однако нет ни одного роддома. Поэтому будущим матерям по закону предписано переезжать на материк.