Полицейские спасли мужчину от преследовавшей его свиньи

Полицейские из Северного Риджвиля спасли мужчину от преследовавшей его свиньи.

В отделе полиции Северного Риджвиля (США) в 5:26 утра раздался звонок, а странные звонки в такое время не редкость. Звонивший сообщил, что идет с железнодорожного вокзала и не знает, что делать, потому что его преследует свинья. Полицейские сразу разместили запись в Facebook своего отдела: «Свинья. Та-а-ак. Ночная смена собирается спасать пьяного парня, идущего домой из бара, от собственных галлюцинаций».

Прибыв на место полиция обнаружила совершенно трезвого джентльмена, идущего домой с вокзала, и за ним действительно упорно следовала свинья, сообщает moya-planeta.

Своенравного свина сумели загнать в патрульную машину, а полицейский отдел попытался пресечь любые шутки в зародыше: «Да, да. Свинья в патрульной машине. Ирония, мы заметили. Если вам тоже пришла в голову эта оригинальная аналогия, постарайтесь воздержаться». Свинью по имени Зои вернули владельцу.