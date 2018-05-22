Астрономы впервые зафиксировали астероид из другой системы

Астрономы впервые зафиксировали астероид из другой системы, который обосновался на орбите Юпитера.

Астероид Оумуамуа, привлекший внимание журналистов ранее, теперь разместился на постоянной орбите вокруг Юпитера, сообщает moya-planeta.

Ранее астероид стал известен как первый межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему, — некоторые даже полагали, что это инопланетный космический корабль. Детальное исследование Оумуамуа было затруднительно из-за чрезвычайно высокой скорости астероида.

Сейчас Солнечная система «втянула» в себя астероид, что позволит специалистам узнать многое о гравитации, формировании планет, эволюции звездных систем и, возможно, происхождении жизни. Ранее астрономы установили, что астероид имеет неоднородную окраску и хаотично вращается, что необычно для небесных тел.