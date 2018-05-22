В Китае нашли музыкальные инструменты возрастом 4 тысячи лет

Древние варганы были обнаружены на раскопках в провинции Шэньси в центре Китая.

Находки были обнаружены на раскопках в Шимао — древнем доисторическом городе в уезде Шэньму, сообщает агентство Bernama со ссылкой на «Синьхуа».

Найденные варганы стали самыми древними струнными инструментами в Китае. Они сделаны из кости, имеют в длину от 8 до 9 см, в ширину — 1 см. Вместе с ними было обнаружено огромное количество других культурных артефактов: керамика, изделия из кости и камня, сообщает moya-planeta.

До этого самые старые китайские музыкальные инструменты насчитывали всего 2200 лет. Варганы используются в китайской культуре до сих пор, они являются традиционными музыкальными инструментами ряда народов.