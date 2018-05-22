Умер автор самого популярного поп-символа "Love"

В Виналхейвене, штат Мэн, скончался американский художник Роберт Индиана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его адвоката.

Ему было 89 лет. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, сообщает lenta.ru.

Роберт Индиана — один из наиболее известных представителей поп-арта. Мировую славу ему принесла работа Love — один из самых узнаваемых символов в искусстве. Изображение английского слова «любовь», написанного прописными буквами с повернутой буквой «O», впервые было создано в 1964 году.

Произведение также выполнено в виде скульптур, установленных во многих городах по всему миру, и отпечатано на 330 миллионах марок. Love считается одной из самых популярных работ в искусстве XX века.

Фото Robert Indiana