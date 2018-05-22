Белый дом выпустил памятную монету в преддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына

Агентство по коммуникациям Белого дома выпустило сувенирную монету, посвященную предстоящей 12 июня в Сингапуре встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил представитель американской администрации Рэй Шах.

"С 2003 года члены Белого дома по связям с общественностью заказывают ограниченное количество коммерчески разработанных и изготовленных сувенирных монет для путешествий", - говорит Рэй Шах.

На одной стороне памятной монеты изображен "борт номер один" Трампа, вылетающий с территории Белого дома. На другой стороне - на фоне национальных флагов изображены золотистые профили лидеров двух стран, обращенные друг к другу. При этом на обрамлении монеты Ким Чен Ын обозначен как "верховный лидер". Там также указано, что монета посвящена "мирным переговорам". Монету уже можно приобрести в сувенирной лавке Белого дома.

Агентство по коммуникациям Белого дома регулярно выпускает юбилейные монеты, которые затем дарятся иностранным гостям, дипломатам и военным, пишет rg.ru.