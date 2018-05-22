В пяти киевских водоёмах значительно превышено содержание кишичной палочки

Специалисты отобрали пробы воды из озер, возле которых планируется открыть пляжи к началу купального сезона. В пяти образцах кишечная палочка значительно превышает допустимые нормы.

В пяти киевских водоемах обнаружили значительное превышение содержания лактозоположительной кишечной палочки. Об этом во вторник, 22 мая, пишет Сайт города Киева со ссылкой на и.о. директора Киевского лабораторного центра МОЗ Украины Сергея Чумака.

По его словам, 7 и 10 мая специалисты отобрали пробы воды из озер, возле которых в этом году планируется открыть 13 пляжей к началу купального сезона. Из них в пяти образцах лактозоположительная кишечная палочка значительно превышает допустимые нормы, сообщает korrespondent.

"Это вода возле зон рекреации Тельбин, Вербное, Радуга, Пуща-Водица и Черторой", - сказал Чумак.

Также в воде на пляжах Веселка и Галерный обнаружили превышение содержания загрязняющих веществ БПК-5 (биохимическое потребление кислорода).

По словам Чумака, вода на других шести пляжах соответствует санитарным требованиям - это зоны рекреации Золотой, Предмостная слободка, Центральный, Молодежный, Детский и Венеция.

Напомним, в прошлом году все киевские пляжи получили соответствующие паспорта, три из них получили отметку соответствия европейским стандартам.