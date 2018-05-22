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Бывшего президента Румынии Иона Илиеску обвиняют в преступлении против человечности
// фото: Prime.md
15:45, 22 May 2018
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Бывшего президента Румынии Иона Илиеску заслушали в суде по делу о революции 1989 года. Прокуроры связывают с его именем гибель 700 человек и ранение более двух тысяч. Илиеску обвиняют в преступлении против человечности.

Адвокат бывшего президента назвал неожиданным обвинение через 30 лет Иона Илиеску в совершении действий, которые 
в то время никто не подвергал сомнению.

"Ему предъявили обвинения за период 22-27 декабря. Мы приступили к изучению доказательной базы. Решение, выступать или нет с заявлением, мы примем позже", - сказал адвокат Адриан Джеорджеску.

Вместе с экс-президентом по делу о революции 1989 года проходят бывшие премьер-министр Петре Роман и вице-премьер Джелу Войкан Войкулеску. Они возглавляли Совет Фронта национального спасения, который осуществлял функции руководства страной после отстранения от власти Николая Чаушеску.




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