В Украине прошел первый модный показ с дронами

В Киеве прошел первый для Украины модный показ с дронами. Устройства вместо манекенщиц представили десять моделей женских аксессуаров. Перформанс проходил на импровизируемом "воздушном" подиуме. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Сообщается, что дроны парили в воздухе и останавливались перед зрителями, давая возможность более детально рассмотреть аксессуары.

"Для нас такой показ был настоящим экспериментом. Было много рисков, связанных с техническими особенностями помещения, в котором проходил перфоманс. Чтобы показать шоу такого уровня, мы привлекли самых опытных пилотов, которые репетировали на протяжении двух недель. Несмотря на это, мы не были на 100% уверены в успехе", - отметил Игорь Зайцев, ведущий эксперт компании Fly Technology, сообщает korrespondent.

Организаторы отметили, что главной проблемой являлось то, что дроны в помещении плохо ловили сигнал GPS. Однако, несмотря на сложность условий, проект прошел успешно и без сбоев.

Проект прошел в рамках мероприятия Elle Digital Party, гостями которого стали украинские знаменитости: Джамала, Monatik, Катя Осадчая, Лилия Пустовит, и другие.