В Киеве прошел первый для Украины модный показ с дронами. Устройства вместо манекенщиц представили десять моделей женских аксессуаров. Перформанс проходил на импровизируемом "воздушном" подиуме. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Сообщается, что дроны парили в воздухе и останавливались перед зрителями, давая возможность более детально рассмотреть аксессуары.
"Для нас такой показ был настоящим экспериментом. Было много рисков, связанных с техническими особенностями помещения, в котором проходил перфоманс. Чтобы показать шоу такого уровня, мы привлекли самых опытных пилотов, которые репетировали на протяжении двух недель. Несмотря на это, мы не были на 100% уверены в успехе", - отметил Игорь Зайцев, ведущий эксперт компании Fly Technology, сообщает korrespondent.
Организаторы отметили, что главной проблемой являлось то, что дроны в помещении плохо ловили сигнал GPS. Однако, несмотря на сложность условий, проект прошел успешно и без сбоев.
Проект прошел в рамках мероприятия Elle Digital Party, гостями которого стали украинские знаменитости: Джамала, Monatik, Катя Осадчая, Лилия Пустовит, и другие.
Комментарии
- В пяти киевских водоёмах значительно превышено содержание кишичной палочки
- Суд США заставил выплать украинского подростка 36 миллионов долларов за ущерб от лесного пожара
- В Китае нашли музыкальные инструменты возрастом 4 тысячи лет
- Полицейские спасли мужчину от преследовавшей его свиньи
- На острове Фернанду-ди-Норонья в Бразилии появился первый за 12 лет младенец
- Подросток сжег отчий дом за отказ срочно купить ему новый телефон
- Ремень спас полицейского от пули
- Нью-йоркцев решили подготовить к легализации марихуаны
- Блогер-миллионер получил молотком за таран нескольких машин своим гелендвагеном
- Велосипедиста задержали за быстрое "разминирование" подозрительного рюкзака
- Поврежденные дома и погибшие животные: селевые воды затопили село в Армении
- На юге Индии девять человек погибли во время столкновений с полицией
- В Таиланде разбился учебный самолет ВВС
- Илон Маск показал пилотируемый корабль Crew Dragon
- Нью-Йоркскую фондовую биржу впервые возглавит женщина
- Сильный пожар в Страшенах: загорелся склад и тракторный парк. ФОТО. ВИДЕО
- Подробности дела об убийстве девушки, расчленённое тело которой нашли в Гратиештах
- Мэрия объявила об изменениях в маршрутах некоторых микроавтобусов и автобусов
- "Частичка королевской истории": подарки со свадьбы принца Гарри и Меган продают в интернете
- Дождь "смыл" асфальт: ливень уничтожил дорогу в украинском городе. ВИДЕО
- Усатый не будет участвовать в парламентских выборах, независимо от результата досрочных выборов мэра в Бельцах
- В Индийском океане обнаружили десятки новых существ. ФОТО
- Второму туру быть: предварительные итоги выборов мэра Кишинева
- У бездомной обнаружили более 100 тысяч долларов в банке после её смерти
- Отец прыгнул с парашютом из самолёта, где остался и погиб его малолетний сын
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
|Banca Nationala a Moldovei