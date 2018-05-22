Нью-Йоркскую фондовую биржу впервые возглавит женщина

Главный операционный директор Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) Стейси Каннингем с 25 мая займет должность президента NYSE Group. Об этом сообщает The Wall Street со ссылкой на представителя Intercontinental Exchange Inc.

Таким образом, впервые за 226 лет существования NYSE руководить биржей будет женщина. Вторую по значимости американскую биржу NASDAQ Inc. с января 2017 года также возглавляет женщина – Адена Фридман.

Нынешний президент NYSE Group Томас Фарли, работающий в этой должности с ноября 2013 года, покинет ICE и возглавит специализированную компанию по целевым слияниям и поглощениям, сообщает korrespondent.

По образованию 43-летняя Стейси Каннингем – специалист по организации промышленного производства. Практически всю карьеру она провела в NYSE. Пост операционного директора биржи она занимала с июня 2015 года.

Ранее женщина впервые стала главой Европола. Бельгийка Катрин де Болле с 1 мая официально начала руководить Европейским полицейским агентством.