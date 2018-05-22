Главный операционный директор Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) Стейси Каннингем с 25 мая займет должность президента NYSE Group. Об этом сообщает The Wall Street со ссылкой на представителя Intercontinental Exchange Inc.
Таким образом, впервые за 226 лет существования NYSE руководить биржей будет женщина. Вторую по значимости американскую биржу NASDAQ Inc. с января 2017 года также возглавляет женщина – Адена Фридман.
Нынешний президент NYSE Group Томас Фарли, работающий в этой должности с ноября 2013 года, покинет ICE и возглавит специализированную компанию по целевым слияниям и поглощениям, сообщает korrespondent.
По образованию 43-летняя Стейси Каннингем – специалист по организации промышленного производства. Практически всю карьеру она провела в NYSE. Пост операционного директора биржи она занимала с июня 2015 года.
Ранее женщина впервые стала главой Европола. Бельгийка Катрин де Болле с 1 мая официально начала руководить Европейским полицейским агентством.
Комментарии
- Поврежденные дома и погибшие животные: селевые воды затопили село в Армении
- На юге Индии девять человек погибли во время столкновений с полицией
- В Таиланде разбился учебный самолет ВВС
- Бывшего президента Румынии Иона Илиеску обвиняют в преступлении против человечности
- Взрыв автомобиля в Кангадаре привёл к гибели 16 человек
- Белый дом выпустил памятную монету в преддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына
- Умер автор самого популярного поп-символа "Love"
- В Китае 18 человек задержали за незаконный выброс опасного мусора
- На заводе в Белоруссии прогремел взрыв, есть пострадавшие
- В Индонезии вулкан Мерапи выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра
- Поврежденные дома и погибшие животные: селевые воды затопили село в Армении
- На юге Индии девять человек погибли во время столкновений с полицией
- В Таиланде разбился учебный самолет ВВС
- Илон Маск показал пилотируемый корабль Crew Dragon
- Нью-Йоркскую фондовую биржу впервые возглавит женщина
- Сильный пожар в Страшенах: загорелся склад и тракторный парк. ФОТО. ВИДЕО
- Подробности дела об убийстве девушки, расчленённое тело которой нашли в Гратиештах
- Мэрия объявила об изменениях в маршрутах некоторых микроавтобусов и автобусов
- "Частичка королевской истории": подарки со свадьбы принца Гарри и Меган продают в интернете
- Дождь "смыл" асфальт: ливень уничтожил дорогу в украинском городе. ВИДЕО
- Усатый не будет участвовать в парламентских выборах, независимо от результата досрочных выборов мэра в Бельцах
- В Индийском океане обнаружили десятки новых существ. ФОТО
- Второму туру быть: предварительные итоги выборов мэра Кишинева
- У бездомной обнаружили более 100 тысяч долларов в банке после её смерти
- Отец прыгнул с парашютом из самолёта, где остался и погиб его малолетний сын
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
|Banca Nationala a Moldovei