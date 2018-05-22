Предполагается, что после завершения основных тестов в SpaceX корабль Crew Dragon в августе будет направлен на космодром на мысе Канаверал для дальнейших испытаний, сообщает meduza.io.

В 2024 году, заявляли в SpaceX, Crew Dragon планируется использовать для отправки экспедиции к Марсу.