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Илон Маск показал пилотируемый корабль Crew Dragon
// фото: Twitter
16:04, 22 May 2018
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Основатель SpaceX Илон Маск показал окончательный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon, предназначенного для доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС).

Предполагается, что после завершения основных тестов в SpaceX корабль Crew Dragon в августе будет направлен на космодром на мысе Канаверал для дальнейших испытаний, сообщает meduza.io.

В 2024 году, заявляли в SpaceX, Crew Dragon планируется использовать для отправки экспедиции к Марсу.

Crew Dragon разрабатывается с 2013 года. Предполагается, что корабль сможет принять на борт до семи членов экипажа или четверых человек и груз.
В SpaceX планируют, что Crew Dragon удастся возвращать на Землю и использовать повторно.
В настоящий момент единственным средством доставки экипажей на МКС являются российские корабли «Союз».
SpaceX успешно доставляет грузы на МКС на кораблях ​Dragon и занимается выводом спутников на орбиту.



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