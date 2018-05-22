В Таиланде разбился учебный самолет ВВС

Учебно-тренировочный самолет L-39 Военно-воздушных сил Таиланда потерпел крушение в провинции Так на севере страны, один из двух летчиков погиб.

Учебный самолет чешского производства выполнял плановый тренировочный полет с военно-воздушной базы в провинции Чиангмай в провинцию Так с экипажем из двух человек. Оба пилота были опытными военными летчиками, один в звании полковника, а второй — майора авиации, сообщает издание.

Самолет упал на поле для игры в гольф и взорвался. Тело 36-летнего майора Крэккиата Суванно было найдено неподалеку от места крушения. По предварительной информации, он мог погибнуть при катапультировании, так как тело было найдено висящим на стропах парашюта, который запутался в ветвях дерева, сообщает РИА Новости.

Сорокадвухлетний полковник Чирасак Намвонгтри был найден в пилотском кресле рядом с обломками самолета. Он был в критическом состоянии, однако врачам удалось его спасти, и в настоящее время состояние летчика является стабильным, говорится в сообщении.

Причины катастрофы будет выяснять специально назначенная комиссия ВВС, сообщает газета.

Самолеты L-39 используются, как основные учебно-тренировочные летательные аппараты для подготовки летчиков реактивной авиации во многих странах мира.







